Celstraf met uitstel voor Poolse bestuurder die fietser van weg maaide en doorreed

passendale De Poolse bestuurder die begin september vorig jaar vluchtmisdrijf pleegde nadat hij een fietser had aangereden in het West-Vlaamse Passendale (Zonnebeke), is door de Ieperse strafrechter veroordeeld tot achttien maanden cel. Die worden hem met uitstel verleend, met uitzondering van de reeds ondergane voorhechtenis.

In de nacht van 3 op 4 september reed een bestelwagen Iveco Daily een 21-jarige fietser aan. Het aanrijdend voertuig, met Poolse nummerplaat, nam de vlucht. De bestuurder vluchtte, samen met zijn vriendin die bijzitter was, naar thuisland Polen. De twee andere passagiers zette hij af langs de autosnelweg, waar ze werden opgepikt door een kennis.



De fietser liep zware verwondingen op, maar werd gelukkig kort na de aanrijding opgemerkt door toevallige passanten. Naast een hersentrauma was er ook sprake van een gebroken sleutelbeen, een fractuur aan de rug en ernstige verwondingen in het aangezicht.



Bestuurder Robert P. stond terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen (het verkeersongeval), vluchtmisdrijf en schuldig verzuim. De 39-jarige Pool krijgt naast de celstraf en een boete van 2.400 euro ook drie jaar rijverval. De teruggave van zijn rijbewijs wordt gekoppeld aan een aantal proeven.