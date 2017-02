Vlaming volgt huiszoeking live vanuit Thailand: "Wat gebeurt daar allemaal?"

BJORN MAECKELBERGH & ERIK DE BLOCK

Een man van 55 uit het West-Vlaamse Geluwe ontdekte gisteren vanuit Thailand dat speurders zijn huis binnenvielen. Wilfried H., een voormalige computerspecialist die met vakantie is in het Aziatische land, kan vanop afstand de beelden van zijn bewakingscamera's bekijken.

Wilfried H. - een gescheiden vader van vier kinderen - is sinds eind vorige maand met vakantie in Thailand. "Ik ben hier op bezoek bij een vriendin", vertelde hij gisteravond aan de telefoon in een dorpje nabij Chiang Mai, in het noorden van Thailand. Het is een jaarlijkse traditie. "Ik heb last van reuma. Hier gaat het beter."



Zoals elke dag checkte hij ook gisteren vanop zijn vakantiebestemming zijn bewakingscamera's thuis. "Ik was compléét verrast. Net op dat ogenblik arriveerde een hele colonne mensen aan mijn deur. Eerst dacht ik aan een inbraak - ik kreeg al drie keren inbrekers over de vloer. Vervolgens zag ik mensen in witte kostuums. Ik dacht: wat gebeurt daar allemaal? Intussen bleef er volk toestromen. Ik zag ook hoe ze alle deuren openden - in een vingerknip was dat gebeurd. Ook mijn hangar doorzochten ze. Wat dachten ze daar te vinden? Er ligt bij mij thuis niets behalve rommel van mijn vroegere computerwinkel."



Moordonderzoek

De huiszoeking kadert in een moordonderzoek. Eind december werd op twee kilometer van zijn huis een jonge Aziatische vrouw gevonden in een sloot. Haar lichaam was verkoold. "Ik heb daar niets mee te maken", zegt H. "Dit komt toch niet doordat ik een Thaise vriendin heb?"



Het parket maakte na afloop bekend dat de huiszoeking geen doorbraak heeft opgeleverd.



