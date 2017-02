Younas (14) wil met Make-A-Wish een waterput in Gambia laten bouwen

Door: redactie

Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen heeft vandaag een crowdfundingcampagne opgestart voor de 2.500ste wens die de Vlaamse afdeling van de internationale Make-A-Wish Foundation gerealiseerd wil krijgen. De 14-jarige Younas uit Wijnegem wil een waterput van 10.000 euro laten bouwen in een dorp in het Afrikaanse Gambia, voor de lokale bevolking.

Make-A-Wish ging in 1980 van start in de Verenigde Staten om dromen te verwezenlijken van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Sinds 1990 is er ook een Vlaamse tak. Die zit nu dus (bijna) aan 2.500 gerealiseerde kinderwensen. Vrijwilligers van Make-A-Wish hebben eerst een uitgebreid gesprek met het kind in kwestie, over zijn of haar hobby's, idolen en droomberoepen. Vervolgens wordt bekeken hoe een van de dromen van het kind in vervulling kan worden gebracht op een manier die het kind lichamelijk nog aankan.



Aparte wens

De 14-jarige Younas kiest nu voor een wel heel aparte wens. "Ik wilde eerst iets voor mezelf kiezen, maar dan zag ik een documentaire over waterputten in Afrika", zegt hij. "Toen voelde ik me egoïstisch en dacht ik: nu heb ik de kans om die mensen te helpen. Fala is een dorp van meer dan duizend mensen die allemaal een halve dag moeten lopen voor drinkbaar water, dat is belachelijk."



Als de 10.000 euro bereikt wordt, zullen leden van de Belgische vzw Gammol naar Gambia trekken om er met de plaatselijke bevolking de langverwachte waterput aan te leggen.



De actie steunen kan via www.crofun.be.