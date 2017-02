"Geef sport en bewegen plaats in begeleidingstraject jongeren in jeugdhulp"

Door: redactie

15/02/17 - 19u23 Bron: Belga

© thinkstock.

Sport en bewegen horen thuis in het individuele begeleidingstraject van jongeren in de jeugdhulp. Als het goed wordt aangepakt, kunnen sporten en bewegen een bruikbare aanvulling zijn op de bestaande behandelingsmethoden. Dat is de belangrijkste aanbeveling in een onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse overheid is uitgevoerd en dat vandaag is voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).