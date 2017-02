Man vindt obus op straat in Evere en neemt tuig mee naar huis

Door: redactie

15/02/17 - 16u08 Bron: Belga

© belga.

Een inwoner van Evere heeft gisteren een obus op straat gevonden en meegenomen naar huis. De man wou vermijden dat kinderen met het tuig aan het spelen gingen en nam daarom de obus mee.

Eenmaal thuis verwittigde hij de politie. Die nam contact op met DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, die op basis van de beschrijving van de obus kon meedelen dat het tuig onschadelijk was en de obus kwam ophalen. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). De politie wijst erop dat de Everenaar weliswaar goede bedoelingen had maar dat voor dergelijke vondsten toch best meteen de politie verwittigd wordt.



Niet de eerste keer

Het is bovendien niet de eerste keer dat de politie Brussel Noord te maken krijgt met een inwoner die dergelijke springtuigen mee naar huis neemt. Begin oktober deed zich een gelijkaardig incident voor. Toen had een twintiger uit Schaarbeek in het Ter Kamerenbos twee granaten opgegraven en ze met de tram mee naar huis genomen.



Toen hij via internetfora achterhaalde dat het om mortiergranaten van Britse makelij ging die instabiel en dus explosief konden zijn, probeerde de man eerst de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) telefonisch te bereiken, om de granaten vervolgens achter te laten vlakbij een glascontainer op het Houffalizeplein. Uiteindelijk verwittigde de man alsnog de politie, die DOVO ter plaatse liet komen om de granaten op te halen.