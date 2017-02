Bart (15) zat vast in kamer tijdens brand in hotelschool

Bart Boterman

Koksijde Een honderdtal leerlingen van het internaat van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde is afgelopen nacht geëvacueerd door een brand. Die was rond 2 uur ontstaan in een gang naast de slaapkamers van de eerste verdieping. Een zetel had vuur gevat en zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Het brandalarm wekte de leerlingen en die haastten zich naar buiten. Een leerling zat echter gevangen in zijn slaapkamer.

Ik zag enkel zwart voor de ogen en deed de deur opnieuw dicht. Ik kon niet weg. Bart Socquet (15)

"Ik ben een vaste slaper en was niet meteen wakker geworden. Ik hoorde gestommel in de gang en dacht dat het ochtend was. Ik besloot om nog heel even te blijven liggen, maar dat had ik beter niet gedaan", zegt Bart Socquet (15) uit Tervuren.



"Na enkele minuten besefte ik wat er gaande was en opende ik mijn deur. Ik zag enkel zwart voor de ogen en deed de deur opnieuw dicht. Ik kon niet weg", gaat hij verder.Intussen stonden de andere leerlingen al buiten en ontbrak Bart toen de begeleiders de namen afriepen. Al snel werd duidelijk dat hij nog in zijn kamer zat en er niet weg kon, gezien het raam enkel op kipstand kan.



"Wachten leek een eeuwigheid te duren"

"Ik ben blijven wachten op hulp. Ik schat dat dat tien minuten duurde, al leek het een eeuwigheid. De brandweer heeft het raam ingeslagen en legde een deken over het glas. Een brandweerman hielp me van binnenuit op de brandladder. Ik had wat rook ingeademd en ze hebben mij naar het ziekenhuis gebracht. Maar gewond ben ik gelukkig niet", aldus de 15-jarige leerling van Hotelschool Ter Duinen.



Nog vijftien leerlingen werden medisch gecheckt maar bleken evenmin gewond te zijn. De schade binnen het gebouw is groot. In de gang richtte de brandende zetel veel schade aan. Sommige leerlingen die op de eerste verdieping slapen, lieten hun deur open staan. Daardoor drong de rook binnen in hun kamers. Al hun kledij en spullen zijn om zeep. Ook op de andere verdiepingen is er rookschade, al valt dat beter mee.



De honderd leerlingen die in het internaat sliepen, mogen vandaag naar huis in plaats van morgenavond. Ze hebben namelijk geen kledij waar geen brandgeur in zit. Een kuisploeg reinigt op korte termijn de andere verdiepingen zodat de leerlingen volgende week terug naar hun kamer kunnen. De eerste verdieping is verzegeld door de politie en een branddeskundige komt deze namiddag de oorzaak van de brand onderzoeken.