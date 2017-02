De Wever: "Bracke heeft onmiddellijk ontslag genomen toen perceptie tegen hem gecreëerd werd"

Door: redactie

15/02/17 - 17u42 Bron: VRT, Belga

N-VA "Net zoals vele parlementsleden heeft Siegfried Bracke naast zijn parlementair mandaat ook verdiensten in de private of de publieke sfeer. Zodra Siegfried Bracke merkte dat er een perceptie tegen hem werd gecreëerd, heeft hij onmiddellijk ontslag genomen uit zijn private mandaat." Zo reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever op de heisa die is ontstaan over de rol van Bracke in het Publipart-verhaal.

Rond Kamervoorzitter en Gents fractieleider Siegfried Bracke is de afgelopen dagen en zeker sinds gisteravond commotie ontstaan. Na zijn eigen aanval op de Gentse meerderheid en met name de Gentse sp.a in het Publipart-verhaal kwam Bracke zelf onder vuur te liggen voor zijn functie als adviseur bij Telenet. Na een woelige Gentse gemeenteraad besliste Bracke om te stoppen met die adviseursfunctie.



In een reactie op de heisa benadrukt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat Bracke onmiddellijk is opgestapt "zodra hij merkte dat er een perceptie tegen hem werd gecreëerd". Verder wijst De Wever erop dat veel parlementsleden een parlementair mandaat combineren met bijverdiensten in de private of publieke sector.



"Over het combineren van een parlementair mandaat met private en/of publieke mandaten bestaan regels. Als het de vraag is om die regels aan te scherpen -ook wat betreft private inkomsten-, dan willen wij dat zeker doen. Maar dat zullen we met de collega's van de andere partijen moeten bespreken. Want dat is een kwestie waarin zeer veel aspecten en zeer veel politici van alle partijen betrokken zijn." Lees ook Eigen partij niet mals voor Bracke: "Hij besmeurt geloofwaardigheid N-VA"

Eerder liet de woordvoerder van De Wever al aan VRT weten dat er geen druk werd uitgevoerd. "Hij heeft zelf zijn verantwoordelijkheid genomen. Wij blijven Bracke steunen, net zoals we al onze mensen steunen." Over het lijsttrekkerschap in de Oost-Vlaamse hoofdstad wil de partijleiding van N-VA niets zeggen. "Dat is een zaak van de Gentse afdeling."