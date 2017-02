Celstraf voor man die zijn vriendin probeerde te wurgen met haar slipje

Door: redactie

turnhout De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 26-jarige man tot 5 jaar cel veroordeeld voor poging tot doodslag op zijn vriendin. Drie jaar van de celstraf is voorwaardelijk uitgesproken.

Kamil K. uit Turnhout kreeg in april vorig jaar te horen dat zijn vriendin de dag voordien was vreemdgegaan. Hij gaf haar een flink pak slaag. Enkele uren later belde hij haar om af te spreken, zogezegd om zijn excuses aan te bieden. In werkelijkheid reed hij met haar naar een afgelegen parking.



Daar gaf hij haar opnieuw zware vuistslagen, scheurde haar slip kapot en gebruikte het textiel in een poging haar te wurgen. Toen dat niet lukte, gaf hij haar nog meer slagen en probeerde hij haar nog eens te wurgen, dit keer met zijn handen. Toevallige voorbijgangers konden de man stoppen.



De man haalde tijdens de rechtszaak aan dat de relatie met zijn vriendin al jaren destructief was, maar dat doet volgens de rechtbank geen afbreuk aan de ernst van de feiten. Hij krijgt vijf jaar cel, waarvan drie jaar voorwaardelijk.