Bestuurder onder invloed rijdt tramtunnel binnen in Brussel

Door: Freya De Coster

15/02/17 - 10u15 Bron: Eigen berichtgeving

video Een auto is deze ochtend de tramtunnel aan halte Meiser in Schaarbeek binnengereden. Volgens de MIVB had de man teveel gedronken. De bestuurder had zich van rijvak vergist en was op de sporen van de tram terechtgekomen in plaats van op de autobaan. De chauffeur raakte zelf niet meer uit de tunnel en moest hulp krijgen van de hulpdiensten.