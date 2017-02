Onderwijsvakbonden stellen Vlaamse regering voor ultimatum

Door: redactie

De drie onderwijsbonden hebben gisteren in gemeenschappelijk vakbondsfront een ultimatum aan de Vlaamse regering gesteld in verband met de lerarenloopbaan, waarover op deze Valentijnsdag met minister Hilde Crevits werd overlegd. Tot 10 maart krijgt de Vlaamse regering de tijd om in de nodige financiële middelen te voorzien. De verklaring is ondertekend door vertegenwoordigers van COC, COV, Acod-Onderwijs en VSOA-Onderwijs.

"Pas daarna kunnen de inhoudelijke besprekingen over de maatregelen worden aangevat", klinkt het bij de onderwijsvakbonden. "Leraren in de tweede en derde graad méér les laten geven voor een voltijdse opdracht, louter en alleen om het loopbaanpact te financieren, is voor de onderwijsvakbonden niet alleen onaanvaardbaar, maar ook onbespreekbaar", heet het. De vakbonden betreuren voorts dat dit gebeurt "zonder de resultaten van een studie taakbelasting en verschillen in taakbelasting tussen de graden af te wachten".



Compensatiemaatregelen

"De zogenaamde compensatiemaatregelen voor die groep van personeelsleden die meer uren zullen moeten presteren, maken voor hen het werk dan ook niet werkbaarder", aldus de vakbonden. "Daarnaast zullen er jobs voor tijdelijke leraren verloren gaan. Dit is dé trigger bij uitstek om net niet voor het onderwijs te kiezen."



"Ook voor het basisonderwijs blijven de voorgestelde maatregelen in het loopbaanpact veel te bescheiden", menen de vakbonden. "Scholen kreunen onder de zorgdruk door de uitrol van het M-decreet. Complexe onderwijstaken en gedifferentieerd les geven, vragen om professionalisering en om overlegtijd die er niet is. Op termijn moet er werk gemaakt worden van echte investeringen. Het basisonderwijs kan niet blijven leven van beloftes."



Kostenplaatje

De onderwijsbonden besluiten dat er totaal geen duidelijkheid is "over het kostenplaatje verbonden aan de maatregelen die de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker moet maken".