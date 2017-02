Ingenieurstekort in drie jaar verdubbeld

Door: redactie

15/02/17 - 05u10 Bron: Belga

Het tekort aan ingenieurs is de voorbije jaren dramatisch toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van VDAB, schrijft De Tijd vandaag. Eind 2013 stonden er 2.214 vacatures open voor burgerlijke, industrieel of bio-ingenieur. Dit is eind vorig jaar opgelopen tot 4.120, een verdubbeling.