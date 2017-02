Gevallen glamourflik start B&B

BJORN MAECKELBERGH

De vroegere Brusselse politiedirecteur Glenn Audenaert (61) heeft een nieuwe job: hij begint in Oostende een bed and breakfast. "Ik moest mezelf in vraag stellen en opnieuw uitvinden", zegt Audenaert, die de politie langs de achterdeur verliet door een onderzoek naar corruptie en witwassen.

© RV. Met een teller op de website van Les Pâquerettes telt Glenn Audenaert af naar de opening van zijn bed and breakfast. "Nog 38 dagen", zegt hij enthousiast. Audenaert was jarenlang het gezicht van de federale gerechtelijke politie in Brussel. 'Glamour Glenn' had 640 politiemensen onder zich. Vijf jaar geleden belandde hij in het oog van de storm omdat hij voor een rijke zakenkennis iets zou hebben opgezocht in de databank van de politie. In het onderzoek dat volgde, werd Audenaert in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen. Audenaert heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd, maar weet vandaag nog altijd niet waar hij aan toe is. Het gerecht sleepte hem na al die jaren namelijk nog niet voor de rechtbank, maar stelde hem evenmin buiten vervolging. "No comment", zegt hij daarover. "Want dat verhaal kennen de mensen al."