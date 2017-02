Theorie strenger, praktijk lastiger

Door: redactie

video Er is al twee jaar sprake van, maar vanaf 1 juni komt er met zekerheid een nieuw rijexamen. Chauffeurs in spe zullen onder meer extra manoeuvres moeten oefenen en met gps leren rijden.

Het theoriegedeelte blijft uit 50 vragen bestaan, waarbij je minstens 41 punten moet halen om te slagen. Per fout antwoord verlies je vandaag één punt. In het nieuwe systeem verlies je bij een zware 'overtreding' - door het rood, over een witte lijn - meteen vijf punten. Bij een lichte blijft dat één. Vanaf twee zware fouten - en dus tien punten verlies - ben je gebuisd.



Loten

Nu bestaat elk rijexamen uit twee verplichte manoeuvres: keren in een straat en rechts achter een voertuig parkeren. Vanaf juni komt er een loting die bepaalt welke twee van in totaal zes manoeuvres je moet uitvoeren. Als je 'parkeren' loot, moet je een tweede briefje trekken dat bepaalt hoé je dat moet doen. Het kan dus ook gebeuren dat je niét moet parkeren tijdens je examen.



Zelfstandig rijden

Een deel van de rijproef op de openbare weg bestaat uit zelfstandig rijden. Je moet een op voorhand aangegeven bestemming bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. Je mag kiezen of je instructies van een gps of de richting van verkeersborden volgt.



Voor of na de proef op de openbare weg volgt een 'risicoperceptietest'. Dat zijn vijf filmpjes, waarin je de indruk krijgt achter het stuur te zitten. Plots stopt het filmpje en moet je aanvinken wat er op dat moment aan het gebeuren is. Steekt er links een voetganger over? Komt er een fietser van rechts? De test gaat na of je verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten.



Een voorbeeldfilmpje vind je op www.goca.be.



