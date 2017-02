Vier extra getuigen in proces over moord op gehandicapte stiefzoon

Door: redactie

De correctionele rechtbank van Leuven heeft gisteren de aanstelling van vier bijkomende getuigen bevolen in een nakend proces over een moordzaak. Aloïs D.S. (70) wordt ervan beschuldigd in de zomer van 2015 zijn gehandicapte stiefzoon om het leven te hebben gebracht in Tremelo.

In een woning in Tremelo werd op 29 juli 2015 het levenloze lichaam aangetroffen van de 48-jarige Luc Baeyens. Naast hem lag zijn gewonde stiefvader Aloïs D.S. Uit het onderzoek bleek dat Baeyens, die leed aan het syndroom van Down, door verstikking met een hoofdkussen is gestorven. Na de dood van zijn vrouw, moeder van het slachtoffer, kon de bejaarde man de zorg over zijn gehandicapte stiefzoon niet meer aan.



Acht extra getuigen

Tijdens de inleidende zitting hadden vijf van de negen burgerlijke partijen om acht extra getuigen gevraagd. Vier van hen legden een nota neer, een vijfde verzocht mondeling om de wetsdokter op te roepen. Zowel het openbaar ministerie als de advocate van de beklaagde hadden zich daar tevergeefs tegen gekant.



Drie zusters van de beklaagde werden tijdens het onderzoek verhoord als moraliteitsgetuigen. Zij waren niet als getuige bij de feiten betrokken en hebben al jaren geen contact meer met hun broer. "Een nieuw verhoor maakt geen meerwaarde uit voor de waarheidsvinding", oordeelden de drie rechters.



Afscheidsbrief

De buurman kwam dagelijks over de vloer bij de beklaagde en het slachtoffer, ook op de dag van de feiten, en vond een afscheidsbrief in zijn bus. Een vriendin heeft de nacht van de feiten telefonisch contact gehad met Aloïs D.S. toen hij het moeilijk had. De rechtbank achtte het aangewezen om beiden als getuigen te verhoren op de zitting van 23 mei.



Twee ex-partners van de beklaagde zijn niet betrokken bij de feiten. Maar volgens de rechters kan het nuttig zijn om hen te laten verhoren als moraliteitsgetuigen. Hun verklaringen worden aan het strafdossier toegevoegd.



Onduidelijkheden

De vaststellingen van wetsdokter Wouter Van Den Bogaert zijn uitvoerig en voldoende nauwkeurig beschreven in de medische verslagen. "De burgerlijke partijen geven niet aan op welke punten de verslagen onduidelijkheden bevatten en welke bijkomende vragen nog moeten worden gesteld", stelde de rechtbank, die voorlopig niet ingaat op het verzoek om de wetsdokter als getuige te horen.



De zaak wordt ten gronde behandeld op 23 en 30 mei.