Weduwnaar vindt nieuwe liefde bij vriendin van overleden vrouw: "Zo dankbaar dat mijn kinderen weer een mama hebben"

ANNICK GROBBEN

15/02/17 - 05u00

© Benoit De Freine.

Ten huize De Fleyt in Zulte is gisteren een onverhoopte, maar des te specialere Valentijn gevierd. Rudy De Fleyt, die een dag voor Kerstmis in 2015 plots zijn vrouw verloor aan een hersenbloeding en alleen achterbleef met vier kleine kinderen, is opnieuw gelukkig in de liefde. "Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik in Patricia een lieve, brave vrouw vond die ook een moederfiguur wil zijn voor mijn gasten."

Een jaar geleden beroerde Zultenaar Rudy De Fleyt, arbeider aan de groendienst van Deinze, veel lezers met zijn beklijvende verhaal in 'Het Laatste Nieuws'. Twee maanden eerder, op 24 december 2015, was hij in amper twee dagen tijd zijn jonge vrouw Eveline (30) kwijtgeraakt aan de gevolgen van een hersenbloeding. Rudy moest ineens mama en papa tegelijk zijn voor zijn vierkoppige kroost. Stiefzoon Kenji was 9 toen, Maité 6, Yentel 4 en baby Elena nauwelijks 3 maanden oud.