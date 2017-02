Afschaffing ecocheques uitgesteld door inmenging lobbyisten: "Wat een komedie"

ISOLDE VAN DEN EYNDE

15/02/17 - 05u00

© Illias Teirlinck.

De strijd is nog niet gestreden, maar de lobbyisten winnen wél tijd: de stemming om de ecocheques te vervangen door cash is een dikke maand uitgesteld. "Wat een komedie", vindt Zuhal Demir (N-VA).

De afschaffing van de ecocheques lijkt wel de processie van Echternach. In de politiek heerst al jaren de wil om de vouchers naar de prullenmand te verwijzen en te vervangen door een nettovergoeding. "Johan Vande Lanotte (sp.a) probeerde het al in 2013", zegt voorzitter van de commissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "En ook ik heb het als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging geprobeerd. Zonder succes." Ook deze legislatuur probeerden CD&V en Open Vld via verscheidene wetsvoorstellen af te geraken van de ecocheque. N-VA kregen ze mee, maar MR lag dwars. Tot kamerlid David Clarinval over de streep kon worden getrokken en het einde van de ecocheque met veel gejuich werd aangekondigd.



Stap achteruit

Maar gisteren is alweer een stap achteruitgezet. De stemming van het wetsvoorstel van de vier partijen is gisteren uitgesteld tot 21 maart. N-VA en Open Vld wilden stemmen, maar CD&V en MR lagen dwars. Stefaan Vercamer (CD&V) wil ingaan op de wens van de sociale partners die hun argumenten nog eens ten berde willen brengen. Die zijn al lang gekend. "Maar ik ben beleefd opgevoed en er is geen tijdsdruk", zegt hij. Vercamer is ACW'er in hart en nieren en kan de sociale partners moeilijk negeren. De MR vraagt juridische zekerheid en wil daarom advies inwinnen van de Raad van State - dat is nog niet gebeurd. "De kans dat de lobbyisten tegen het wetsvoorstel in beroep gaan, is groot. Zo staan we toch sterker", zegt David Clarinval.



N-VA stuurde gisteren toch nog aan op een stemming, maar stond bijna alleen. "Ik ben het kotsbeu", foetert Zuhal Demir. "Dit is gewoon een komedie aan het worden. De belangengroepen zijn al 10 keer gehoord en ze krijgen nu nog eens 35 dagen om te lobbyen. Welk signaal sturen we hiermee naar de bevolking?" Ze is erg teleurgesteld dat de coalitiepartners "niet te vertrouwen zijn in een eigen wetsvoorstel".



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro.