Minister-president Bourgeois plant gesprek met topman Bombardier Europa om Brugse fabriek te redden

Door: redactie

15/02/17 - 00u45 Bron: Belga

Een tram die Bombardier voor De Lijn maakte. © rv.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois plant een gesprek met de topman van Bombardier in West-Europa. Die boodschap gaf de Vlaamse regeringsleider gisteren na een gesprek met de vakbonden van Bombardier Brugge. Bij de Brugse tram- en treinbouwer vrezen de bonden een zware herstructurering. Daarbij zouden 250 banen op het spel staan, de helft van het totaal.

Belangrijk daarbij is de aanbesteding van 146 nieuwe trams door De Lijn. Bombardier Brugge greep naast het contract, dat naar het Spaanse CAF ging. Maar Bombardier trok daarop naar de Raad van State en die heeft de gunning van het contract inmiddels geschorst. De bonden hopen alsnog dat het contract naar Brugge gaat. Zoniet is de toekomst van de Brugse fabriek volgens de personeelsvertegenwoordigers bedreigd.



Gesprek

Bourgeois, die ook een gesprek had met de directie, wou na afloop niet ingaan op de situatie rond het tramcontract, "het is nu aan De Lijn om daar verder mee te gaan". De procedure loopt bij de Raad van State en De Lijn moet nu verder positie innemen, klonk het. "We kennen nu heel goed de situatie, we hebben daar zicht op gekregen, ook over de plannen van Bombardier. De volgende stap die ik ga zetten is een gesprek met Per Allmer, hoofd van Bombardier Europa", klonk het na afloop. Daar wil Bourgeois meer duidelijkheid krijgen.



Personeelsvertegenwoordigers

De bonden reageerden na afloop tevreden dat ze de situatie konden aankaarten bij de top van de Vlaamse regering - ook de viceminister-president en mobiliteitsminister Ben Weyts waren aanwezig. De personeelsvertegenwoordigers hamerden daarbij op het belang van het tramcontract voor het voortbestaan van de Brugse fabriek.



"Het is een heel belangrijk contract voor onze site", aldus ACV-hoofdafgevaardigde Steven Bogaert. "Het is altijd zo geweest dat indien we de binnenlandse bestelling niet kunnen binnenhalen, Bombardier dan gedoemd is te sluiten", voegde Freddy Bakker, hoofdafgevaardigde van ABVV Metaal, toe.



M7-dubbeldekrijtuigen

De bonden kijken daarbij ook naar het contract met de NMBS voor de bouw van de nieuwe M7-dubbeldekrijtuigen. "De twee zijn duidelijk gekoppeld met elkaar. Als we het ene niet hebben, zal het andere in de toekomst ook niet volledig bij ons uitgevoerd kunnen worden", aldus ACV-hoofdafgevaardigde Steven Bogaert



De bonden richten de blik nu op De Lijn. "De vergunning moet nu terug gelanceerd worden en hopelijk neemt De Lijn nu een juiste beslissing", aldus Freddy Bakker. "Het is belangrijk voor onze toekomst dat trams voor De Lijn in Brugge gemaakt worden."