Haaltert start procedure voor nieuw schepencollege

Door: redactie

14/02/17 - 23u57 Bron: Belga

In Haaltert, de Dendergemeente die ruim zes maanden geleden onbestuurbaar werd, startte de gemeenteraad dinsdagavond de procedure op om een nieuw schepencollege op te richten.

Over de kennisneming van de brief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), die de onbestuurbaarheid vaststelde en de opdracht gaf om een nieuw college samen te stellen, vroeg een raadslid van Vld de stemming.



Die leerde dat de meerderheid uiteindelijk 14 op 25 zetels telt, namelijk zeven van Centrumlijst-Vld, vier van CD&V en drie van de vier leden van de voormalige coalitiepartij Open & Liberaal. Voor die laatste partij blijven Gina Verbestel OCMW-voorzitter en Danny Van Den Steene schepen. Een onafhankelijk raadslid dat vooraf had gezegd dat hij de nieuwe coalitie zou steunen, stemde uiteindelijk tegen.



Snel rond

Eerder al raakte bekend dat Phaedra Van Keymolen (CD&V) burgemeester wordt. Over de invulling van de andere mandaten wordt nog onderhandeld, wist de toekomstig burgemeester. "We verwachten nu snel rond te zijn en roepen dan vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe gemeenteraad samen."



Huidig burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) verliet meteen na de zitting de raadszaal.