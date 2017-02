Reorganisatieplan van Optima-vastgoedpoot goedgekeurd

Door: redactie

De Nederlandstalige rechtbank van koophandel in Brussel heeft de doorstart van de Optima-vastgoedpoot Your Estate Solution (YES), voorheen Optima Global Estate, goedgekeurd. "De rechtbank heeft het reorganisatieplan gehomologeerd waardoor de opschorting in het kader van de WCO-procedure werd beëindigd", zegt Jeroen Piqueur.

Optima Bank werd op 15 juni failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel, maar het vastgoedbedrijf Optima Global Estate probeert een doorstart te maken. Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben wilden onder de naam Your Estate Solution (YES) de verkoop van vastgoed voortzetten, maar moesten de schuldeisers daarvan overtuigen. De belangrijkste schuldeisers zijn de curatoren van Optima Bank, KBC Bank, Belfius en de investeringsgroep Saffelberg van ondernemer Jos Sluys.



Leefbaar business plan

De schuldeisers eisten een leefbaar business plan en de curatoren wilden een minnelijk akkoord met de toepassing van de WCO-wet (Wet betreffende de Continuïteit van ondernemingen). Optima Global Estate/YES vroeg bescherming tegen zijn schuldeisers en de rechtbank van koophandel kende dat begin oktober toe tot 15 november. De rechtbank van koophandel verlengde die bescherming al twee maal en vrijdag werd de stemming gehouden over het reorganisatieplan van de vastgoedpoot. Een grote meerderheid van de schuldeisers stemde voor het reorganisatieplan. De Nederlandstalige rechtbank van koophandel in Brussel heeft die beslissing maandag gehomologeerd, waardoor de doorstart definitief is.



"Het reorganisatieplan kan worden uitgevoerd", zegt Jeroen Piqueur. "Bijna alle schuldeisers stemden in met het voorgelegd reorganisatieplan waarmee de credibiliteit van het doorstartplan wordt bevestigd."



Video-opname

Piqueur verzet zich ook tegen de berichtgeving over de mening van de Gentse beslagrechter over de omstreden video van de Nationale Bank van België (NBB). De video-opname uit 2014 waarin de voormalige topman van Optima Bank Piqueur een garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen aanvaardt, zou volgens hem aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement.



Dat Piqueur zich door Optima liet vergoeden voor zijn borgstelling is voor de beslagrechter het bewijs dat de "zogenaamde afgedwongen verbintenis door hem nadien is aanvaard en goedgekeurd", schreef De Tijd dinsdag. "Ten onrechte wordt niet geduid dat uit voormelde video-opname blijkt dat de eenzijdige verbintenis door mij op verzoek van de NBB werd ondertekend ter garantie van de integrale terugbetaling van de deposito's, indien in de periode na ondertekening van de eenzijdige verbintenis een 'run on the bank'-scenario zou plaatsvinden. Dit scenario vond niet plaats zodat ik terecht kan stellen niet meer gehouden te zijn tot uitvoering van de eenzijdige verbintenis", zegt Piqueur.



Afbouwtraject

Volgens Piqueur wordt zijn stelling bevestigd in het jongste jaarverslag van de NBB. "Dat vermeldt uitdrukkelijk dat mijn persoonlijke borgstelling diende om de run off activiteiten van Optima Bank veilig te stellen in afwachting van een ordentelijk afbouwtraject van de kredietportefeuille en de deposito's. De NBB erkent in datzelfde verslag dat de gecontroleerde run off volgens plan werd uitgevoerd. Ik kan enkel betreuren dat ik, op bevel van de NBB, voormelde video-opname niet aan derden mag overmaken maar enkel kan overleggen in het kader van de hangende gerechtelijke procedures."