Emma (3) en Roan (3) huwen op Valentijnsdag

Door: redactie

15/02/17 - 05u00

video Emma (3) en Roan (3) uit de eerste kleuterklas van school De Schans gaven gisteren - op Valentijnsdag - elkaar het ja-woord. Daarmee werd hun kleuterhuwelijk bezegeld en telt de klas van juffen Karin en Kendra een getrouwd koppel.

"Het viel vanaf de eerste schooldag op dat Emma en Roan zich tot elkaar aangetrokken voelden. Ze houden elkaars handje vast en springen voor elkaar in de bres. En dat is nog steeds zo. Mogelijk groeit er iets moois van", zegt directeur Koen Martinet.



Dresscode

De dresscode van de kleuters bestond uit wit en rood, de kleuren van de liefde. Het huwelijk werd ingezegend door de juffen. De klaspoppen traden op als getuige. Na het huwelijk was voltrokken, volgde er een dikke knuffel. Na de gelukwensen volgde er een groot feest.



Het huwelijk was de kers op de taart na een week over het thema 'gevoelens' te spreken en te werken, waar ook Valentijn aan bod kwam. De kleuters knutselden leuke zaken in elkaar, zoals hartjes, een trouwfeest en een bruid en bruidegom. En er werd ook gepraat over gevoelens, verliefdheid en 'vlinders in de buik'.