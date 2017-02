Bracke neemt ontslag uit adviesraad Telenet nu vergoeding is uitgelekt

Door: redactie

Telenet betaalt aan leden van haar adviesraad, waaronder Siegfried Bracke, jaarlijks een vaste vergoeding van 12.000 euro bruto. Per vergadering komt daar nog eens 2000 euro bij. De cijfers werden bekendgemaakt door Peter Vanvelthoven (sp.a), die vroeger zelf in de adviesraad zetelde. Vanavond deelde Bracke, sinds 2011 lid van de adviesraad, via Twitter mee dat hij zijn functie bij Telenet opzegt.

Veeg uit de pan van Termont

In de Gentse gemeenteraad kreeg Bracke vanavond de wind van voren van burgemeester Daniël Termont: "Bent u echt niet beschaamd? U voert uit wat u ons verwijt", zei hij. Termont vertelt erbij dat hij ook door Telenet werd gevraagd om in de adviesraad te zetelen, maar dat hij weigerde. "Dat is als politicus niet deontologisch verantwoord. U bent de eerste burger van het land. Transparantie voor iedereen maar niet voor mij, dat is wat u wil."



Bracke stelde dat hij niet alleen in de adviesraad zit. "Ik moet onafhankelijk zijn als ik de Kamer voorzit en als ik de Kamer vertegenwoordig. Voor de rest ben ik een verkozen vertegenwoordiger. (..) De adviesraad van Telenet is zoals een bakker die brood verkoopt. Dat heeft een prijs en dat is marktconform. Toont u mij eens aan waar ik niet het algemeen belang gediend heb. De rest is insinuatie. (..) Wie in de adviesraad zit, tekent trouwens een vertrouwelijkheidsconclusie. Voor socialisten gelden die blijkbaar niet. Ik blijf erbij dat dat privé is." Bracke verwees naar Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a), die bekendmaakte dat hij in de adviesraad een vaste vergoeding kreeg van 12.000 euro per jaar en 2.000 euro per vergadering.



"Telenet is een privaat bedrijf dat 100 procent in concurrentie gaat met het overheidsbedrijf Proximus. U moet daar wetten over gaan stemmen," repliceerde Termont. "De Tijd meldt dat u daar 12.000 euro forfait en 2.000 per zitting krijgt. Als u niet gaat, krijgt u ze dus ook. U voert uit wat u ons verwijt. (..) Als u schrijft op uw website over het systeem-Termont als een gigantische graaimachine, bent u echt niet beschaamd?"



Bracke reageerde dat er "1 of 2 vergaderingen per jaar" zijn. "Het forfait heeft daar niets mee te maken. Er bestaan ook vergaderingen waar je niet fysiek aanwezig moet zijn. Er bestaat zoiets als mails of een conference call."