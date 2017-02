Bracke krijgt jaarlijks 12.000 euro + 2000 euro per vergadering van Telenet

Door: redactie

Telenet betaalt aan leden van haar adviesraad, waaronder Siegfried Bracke, jaarlijks een vaste vergoeding van 12.000 euro bruto. Per vergadering komt daar nog eens 2000 euro bij. De cijfers werden bekendgemaakt door Peter Vanvelthoven (sp.a), die vroeger zelf in de adviesraad zetelde.

Siegfried Bracke (NV-A) weigerde gisteren de voorbije dagen bekend te maken hoeveel hij verdient met een postje als lid van de adviesraad van Telenet. Zowel in Terzake als op Radio 1 werd hij daarover ondervraagd, maar de kamervoorzitter ging niet op de vragen in.



Hun collega Peter Vanvelthoven (sp.a), die tot vorig jaar ook deel uitmaakte van de adviesraad, heeft daar anders geen moeite mee. Hij vertelde aan De Tijd dat bestuurders bij de adviesraad van Telenet 12.000 euro bruto vast krijgen per jaar en 2.000 euro per adviesraad. Vanvelthoven maakte tot anderhalf jaar geleden ook deel uit van de adviesraad. Bracke en Patrick Dewael (Open vld) treden wel nog steeds aan als Telenet-adviseurs.



In 2016 doekte Telenet de adviesraad op. "Sinds vorig jaar worden consultants als Bracke enkel geraadpleegd wanneer men dat nodig acht", liet een woordvoerder van het bedrijf weten aan Knack. Welke vergoeding daarmee gepaard gaat, wilde Telenet niet kwijt.