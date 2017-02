Raadkamer Hasselt bevestigt aanhouding van mogelijke serieverkrachter Heusden-Zolder

Door: redactie

14/02/17 - 20u59 Bron: Belga

De raadkamer in Hasselt heeft de aanhouding bevestigd van de man uit Heusden-Zolder, die verdacht wordt van misbruik van meerdere escortdames. Begin december 2016 werd hij gearresteerd. Indertijd werd beslist dat zijn aanhouding onder elektronisch toezicht gehandhaafd werd. Daartegen ging het parket echter in beroep, zodat de Antwerpse KI een maand geleden besliste hem op te sluiten.

Via het internet sprak de twintiger af met escortdames. Hij liet de dames meestal naar het Vogelsanckbos in Heusden-Zolder komen. Daar zou hij de vrouwen verkracht en nadien bedreigd en bestolen hebben.



De man bleek al een drietal jaren actief te zijn. Hij zou bevestigd hebben dat hij met de escortdames had afgesproken, maar de aanranding en verkrachting ontkende hij.