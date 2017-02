Twee woningen geëvacueerd na vondst van obus in Balen

Door: redactie

14/02/17 - 20u52 Bron: Belga

Als er bommen gevonden worden, komt DOVO ter plaatse om ze op te halen. (archieffoto) © Bart Boterman.

In Balen in de Antwerpse Kempen zijn vanavond twee woningen ontruimd na de vondst van een oorlogsspringtuig langs de Steenweg op Leopoldsburg. Dat zegt de lokale politie van de zone Balen-Dessel-Mol.

Het springtuig, vermoedelijk een oude obus, is maar liefst een meter lang en 30 centimeter breed en werd aangetroffen tijdens het uitdiepen van een gracht. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse geroepen om het voorwerp mee te nemen of - indien dat niet mogelijk is - in de nabije omgeving gecontroleerd tot ontploffing te brengen.



Volgens de politie werd het springtuig gelukkig gevonden in een landelijke omgeving, zodat er slechts twee woningen binnen de veiligheidszone van 100 meter liggen. De Steenweg op Leopoldsburg is wel afgesloten voor alle verkeer, maar bestuurders kunnen gebruikmaken van een lokale omleiding die sowieso al van kracht was door werkzaamheden.