Louis Tobback - met 9 bezoldigde mandaten - tegen aparte behandeling burgemeesters en schepenen

Door: redactie

14/02/17 - 20u45 Bron: Belga

© photo news.

"Als het Vlaams parlement morgen beslist dat intercommunales geen vergoedingen meer mogen uitkeren aan bestuursleden, dan steun ik dat. Ik vind echter dat deze niet alleen mogen afgeschaft worden voor burgemeesters en schepenen. Ik zie evenmin de zin in dat de sp.a ter zake op haar eentje een initiatief neemt." Dat stelt de Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) in een reactie op de zaak-Publipart en de verschillende politieke voorstellen die er uit voortgekomen zijn.

"Er is momenteel sprake van populisme en poujadisme op grote schaal omwille van wantoestanden bij Publipart en Publilec. Deze praktijken waarbij vergoedingen worden uitgekeerd voor prestaties die totaal niet geleverd werden, kan ik niet verdedigen. Het is echter gênant dat eenieder die zitting heeft in een intercommunale momenteel met de vinger wordt gewezen, terwijl daar gewoon de bedragen tot maximum circa 200 euro per zitting worden uitgekeerd die door de Vlaamse decreetgever worden toegestaan. Als dat onethisch is, dan is de decreetgever immoreel", aldus Tobback.



Zich baserend op cijfers die De Tijd vandaag publiceerde, stelt Tobback dat de sp.a momenteel slechts 11 procent van de mandaten in intercommunales inneemt. "Zolang de wetgever zegt dat het bijwonen van zo'n zitting 200 euro waard is, zie ik niet in waarom ik die als sp.a'er niet zou kunnen krijgen", aldus Tobback verwijzend naar het voorstel van zijn partijbestuur dat burgemeesters en schepenen hun vergoeding in intercommunales laten vallen. "Wat men in paniekreactie doet, is nooit verstandig. Het ontgaat mij ook waarom de sp.a in deze zaak de hele aandacht op zich moet trekken", aldus de Leuvense burgemeester.



Heel wat intercommunales zouden volgens Tobback overigens gewoon kunnen worden afgeschaft als de gemeenten groot genoeg zouden zijn. "Voor de bouw van het crematorium in Holsbeek hebben we wel een intercommunale moeten oprichten omdat Leuven met zijn 100.000 inwoners hiervoor niet groot genoeg was. Anderzijds zijn we in Leuven indertijd uit de intercommunale IGO gestapt omdat we vonden dat onze groendienst hun werk even goed kon doen. We zitten om dezelfde reden ook niet in VERA, dat door de provincie werd opgericht met betrekking tot informatica", aldus Tobback.



Louis Tobback bekleedt momenteel 9 bezoldigde mandaten. De meeste situeren zich in de elektriciteits- en gassector. Zo is Tobback bestuurder en lid van een regionaal bestuurscomité van Iverlek, bestuurder en ondervoorzitter van de Vlaamse gewestelijke raad en bureau van Intermixt en lid van het strategisch comité en ondervoorzitter van de raad van bestuur van Eandis. "Ik steek veel tijd in deze sector en wordt per zitting, die makkelijk 3 tot 4 uur kan duren, gemiddeld zo'n 50 euro per uur betaald. Het is belangrijk dit goed op te volgen want Eandis is momenteel 4 miljard euro waard, geld dat volledig eigendom is van de gemeenten. Ik zeg overigens al jaren dat het beheer van dit distributienetwerk niet iets is voor lokale besturen", aldus Tobback.