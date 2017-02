Door: redactie

14/02/17 - 19u24 Bron: Belga

In het Naamse Jambes is vandaag een vijfjarige jongen zwaargewond geraakt toen een voertuig hem, zijn moeder en negenjarige zus aanreed.

Het jongetje verkeert in levensgevaar. Dat is vernomen bij het parket van Namen. De moeder en haar dochter raakten lichtgewond.



De bestuurster van het voertuig, een vrouw van 45, was verblind door de zon en had de moeder en haar twee kinderen niet gezien. Het drietal stak net de weg over op het zebrapad.