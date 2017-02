LIVE. Volg de Gentse gemeenteraad over PubliPart

Door: redactie

14/02/17 - 19u15

© PN / James Arthur Gekiere.

video Vanavond zit de Gentse gemeenteraad samen in een extra zitting naar aanleiding van het PubliPartschandaal, dat afgelopen weekend onthuld werd door Het Laatste Nieuws. Hieronder kan u de gemeenteraad live volgen.

Schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld), die zelf onder vuur ligt voor zijn mandaat bij PubliPart, startte de zitting met een toelichting over het belang van de stad in Publipart en Publilec. Voor technische kwesties wordt hij bijgestaan door een advocaat. Op de agenda staat een bespreking en gedachtewisseling over een gezamelijke reactie.



De oppositie pleit voor een een extra commissie, naar analogie met de Optimacommissie.Veli Yüksel (CD&V) en Siegfried Bracke (N-VA) willen een Optima-bis commissie oprichten. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) diende een gelijkaardig verzoek in. Termont gaf de oppositie de kans om te motiveren waarom ze dat willen. Open Vld, sp.a en Groen zijn niet te vinden voor de oprichting van een nieuwe commissie.



De zitting wordt druk bijgewoond op de publieksbanken, ook de pers is in groten getale aanwezig.