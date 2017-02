Amnesty International eist vrijlating van in Iran ter dood veroordeelde VUB-prof

Door: redactie

De stoep aan de overkant van de Iraanse ambassade op de Franklin Rooseveltlaan in Brussel liep vanavond vol met zo'n 150 mensen die de vrijlating van de Iraanse gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Ahmadreza Djalali, eisten. De solidariteitswake was een initiatief van Amnesty International dat meer dan 28.000 Belgische handtekeningen overhandigde aan de ambassade.

Amnesty lanceerde wereldwijd een briefschrijfactie voor de vrijlating van de Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali. "Door de band die dr. Djalali met België en de VUB heeft, vonden we het belangrijk om rechtstreeks onze stem te laten horen aan de ambassade", zegt Wies De Graeve, Directeur Amnesty International België. De meer dan 28.000 handtekeningen werden in de brievenbus van de Iraanse ambassade gestoken, want een gesprek werd geweigerd.



Wetenschapper Ahmadreza Djalali wordt sinds april 2016 vastgehouden door de Iraanse autoriteiten die hem betichten van spionage voor vijandelijke staten. Sinds december is de Iraniër in hongerstaking. Zijn gezondheid gaat zienderogen achteruit. De wetenschapper zit nog altijd in de Evin-gevangenis in Teheran.



Gerlant Van Berlaer, spoedarts aan het UZ Brussel en Djalali's collega had vandaag nog contact met de vrouw van de veroordeelde wetenschapper. "Er zou vorige week een hoorzitting hebben plaatsgevonden, maar niets officieels. Zo wordt zijn advocate nog altijd niet erkend door het Iraanse tribunaal en dus mag ze Ahmadreza niet zien of verdedigen", aldus Van Berlaer. "Hij weet intussen dat er verschillende solidariteitsacties lopen en dat geeft hem hoop."