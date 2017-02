Zoveel verdienen politici van sp.a en Groen in Gent

Robbe van Lier

14/02/17 - 17u05

Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a). © photo news.

De lokale Gentse afdelingen van sp.a en Groen hebben alle vergoedingen van hun lokale mandatarissen gepubliceerd. "De Gentenaars hebben recht op deze transparantie", zegt sp.a in de nasleep van het PubliPartschandaal.

Karin Temmerman, voorzitter van sp.a Gent, nodigt op de partijwebsite alle andere Gentse partijen uit hetzelfde te doen. "Dit gaat immers om transparantie in de politiek als geheel en over de geloofwaardigheid van alle politici. Dat overschrijdt de partijgrenzen." Sp.a Gent sprak bovendien af dat de vergoedingen van de burgemeester en van de schepenen inclusief de bijkomende mandaten niet meer mogen bedragen dan 130% van de basiswedde van respectievelijk de burgemeester en de schepenen. Uit de cijfers van 2015 blijkt dat al het geval. Alleen Daniel Termont komt na berekening aan 131%. Hij zal het bedrag (1.300 euro) schenken aan het Kinderkankerfonds en de Huntington Liga, laat de partij nog weten. Bekijk hieronder alle vergoedingen van de sp.a-mandatarissen in Gent:

Ook Groen maakt vergoedingen bekend

Groen, de kartelpartner van sp.a in Gent, heeft eveneens de vergoedingen die zijn mandatarissen ontvangen, bekendgemaakt. Topverdiener bij Groen is Filip Watteeuw, met 94.982,27 euro bruto als schepenloon en 7.247,64 euro bruto aan bijkomende vergoedingen.



"Vandaag publiceren wij alle gegevens op onze website", zegt Groen. "Dit sluit aan bij de basishouding van Groen dat altijd al duidelijke regels had voor de eigen politieke mandaten. Zo stopte Filip Watteeuw onmiddellijk als Vlaams parlementslid, toen hij schepen werd in Gent. Omdat de combinatie van schepen in een grote stad als Gent met de job van parlementslid in de praktijk ondoenbaar is, is dat ook niet toegelaten."



Ook Groen stelde afgelopen zondag, net als sp.a, na het uitbreken van het PubliPartschandaal een "algemeen loon- en vergoedingenplafond voor de schepenen voor van 130% van hun basiswedde." De Groenschepenen Tine Heyse, Filip Watteeuw en Elke Decruynaere "komen alvast niet in de buurt van dat plafond", zegt Groen. "Alle drie blijven ze duidelijk onder de 110%."