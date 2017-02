Vlaamse belastingdienst int op één ochtend 29.000 euro aan boetes voor overladen vrachtwagens

Door: redactie

Transportbedrijven omzeilen de kilometerheffing door hun vrachten met lichtere bestelwagens te vervoeren omdat ze dan geen kilometerheffing hoeven te betalen. Dat bleek vanochtend bij controles van de Vlaamse belastingdienst op een weegbrug op de E40-snelwegparking in Wetteren. "In totaal werden 20 pv's opgesteld. Daarvan gingen er dertien specifiek over overladen voertuigen en die leverden voor 29.000 euro aan boetes op", aldus David Van Herreweghe, administrateur-generaal van de Vlaamse belastingdienst

Voor lichte vracht- of bestelwagens - onder de 3,5 ton - hoeft geen kilometerheffing betaald te worden. Anderzijds blijkt dat er sinds de invoering van de kilometerheffing, in april 2016, 11 procent méér lichte vrachtwagens en bestelwagens rondrijden. Die blijken bij inspectie vaak te zwaar beladen. De chauffeurs die in Wetteren met een te zware lading werden betrapt, kregen een boete en moesten de vracht die er te veel aan was overladen op een ander transportmiddel alvorens ze weer de baan op mochten.



In Wetteren werden deze morgen 20 pv's opgesteld. Daarvan waren er dertien voor overladen voertuigen. De andere gingen over ontdoken verkeersbelastingen. Van Herreweghe tilt zwaar aan de overtredingen. "Het is niet alleen een vorm van fraude en een vorm van oneerlijke concurrentie tegenover transporteurs die zich wel aan de regels houden", zegt de baas van de Vlaamse belastingdienst. "Het brengt ook de verkeersveiligheid in het gedrang omdat die overladen bestelwagens gaan slingeren en een langere remafstand hebben."



De controles leverden ook al een les op voor toekomstige controles. "We moeten in de toekomst vroeger starten met de controles, rond 6 uur in plaats van 8.30 uur zoals vanmorgen", aldus Van Herreweghe. "Want de meest inbreuken stelden we vandaag vroeg op de ochtend vast, toen de voertuigen nog onderweg waren naar hun bestemming."