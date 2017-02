Nu ook in België: elastieken aan schoolbanken moeten leerlingen rustiger maken

Door: redactie

14/02/17 - 14u51 Bron: Eigen berichtgeving

De elastieken worden onderaan de banken bevestigd. © Mine Dalemans.

In de Verenigde Staten was het al bekend, maar nu duiken de 'Bouncy Bands' ook in ons land op. In de derde graad van freinetschool Wondere Wereld in Lummen, Limburg, hangen sinds vandaag elastieken aan de banken. Het principe is eenvoudig: leerlingen kunnen hun voeten op de koorden laten rusten en naar hartelust wiebelen. Het blijkt een ideaal middeltje om kinderen geconcentreerder de les te laten volgen. Leerkrachten zullen er alvast niet rouwig om zijn de klassen met de nieuwigheid uit te rusten...