Marc De Buck stopt nu toch als provincieraadslid

Door: redactie

14/02/17 - 13u12 Bron: Belga

Marc De Buck. © belga.

Oost-Vlaams provincieraadslid Marc De Buck, tevens oud-gedeputeerde en oud-voorzitter van de raad, neemt dan toch ontslag uit zijn functie. De Buck meldde zich vorige maand voor drie maand ziek nadat hij eerder de gunst van de opschorting kreeg in een aanrandingszaak.

De correctionele rechtbank achtte het begin december 2016 bewezen dat De Buck in 2015 een vrouw aanrandde, maar gaf hem gezien zijn blanco strafblad de gunst van de opschorting.



Nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten riep De Buck op om ontslag te nemen, maar de politicus meldde zich ziek. Eind januari, op de dag dat zijn ziekteverlof inging, werd hij door de provincie gehuldigd voor zijn dertigjarige politieke carrière.



In een handgeschreven brief, gedateerd op 29 januari, liet De Buck aan de raadsvoorzitter weten dat hij zijn ontslag indient. Dat gaat in op 16 februari, de dag dat hij 72 jaar wordt. "De beslissing om te stoppen als provincieraadslid nam ik volledig zelf", zegt De Buck in Het Nieuwsblad. "Donderdag word ik 72 jaar en dan is het mooi geweest. Je moet toch ooit eens stoppen."



Liliane Lebon, die De Buck verving tijdens zijn ziekteverlof, wordt volgende week woensdag definitief als vervanger aangesteld.