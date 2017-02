Marc Coucke investeert in Nederlandse indoorskipiste

Door: redactie

14/02/17 - 11u49 Bron: Belga

© photo news.

Marc Coucke heeft geïnvesteerd in het Nederlandse SnowWorld, een uitbater van indoorskibanen. Dat blijkt vandaag uit een tweet van de ondernemer.

"Even over de grens geïnvesteerd, mooi bedrijf en interessant puzzelstuk", aldus Coucke in zijn tweet.



Het gaat over de Nederlandse skipisteuitbater SnowWorld. De Nederlandse investeerder Value8 heeft zijn belang in SnowWorld verkleind van 20,1 naar 12,8 procent. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf heeft Alychlo, het investeringsvehikel van Coucke, een belang genomen van 9,57 procent in SnowWorld.