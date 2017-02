Weyts investeert tegen 2019 nog 1,2 miljard euro in openbaar vervoer en fiets

Door: redactie

De Vlaamse regering gaat tegen het einde van de legislatuur in 2019 nog 1,2 miljard euro investeren in het openbaar vervoer (816 miljoen euro) en in fietsvoorzieningen (300 miljoen euro). Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) vandaag aangekondigd. Volgens Weyts stijgen de investeringsbudgetten daarmee naar recordhoogte.

De Vlaamse regering wil tegen het einde van de legislatuur in totaal 5,8 miljard investeren in mobiliteitsprojecten. Vorige week werd al het eerste luik van het 'Werkplan' van Weyts uit de doeken gedaan. Toen ging het vooral over de investeringen in de weg- en waterweginfrastructuur. Vandaag heeft de N-VA-minister meer toelichting gegeven bij het tweede luik van zijn plan, het luik dat focust op de fiets en het openbaar vervoer.



Volgens Weyts stijgen de investeringsbudgetten nergens zo sterk als in het openbaar vervoer. Daar is sprake van een stijging van 43 procent in 2017 tegenover 2015. Weyts: "Vanaf nu tot het einde van de regeerperiode wordt er nog 816 miljoen euro geïnvesteerd bij het openbaar vervoer. In de volledige regeerperiode (2014-2019) zal Vlaanderen zo 1,2 miljard euro geïnvesteerd hebben in het openbaar vervoer: het is de eerste keer ooit dat de magische kaap van het miljard in één regeerperiode overschreden wordt", luidt het.



Het investeringsbudget voor de fiets stijgt dan weer met een kwart (+25 procent in 2017 tegenover 2015). Tegen het einde van de legislatuur wordt er vanuit Vlaanderen nog eens 300 miljoen geïnvesteerd. Weyts: "De magische kaap van de 100 miljoen, die in het verleden altijd onbereikbaar leek, moet zo jaar na jaar gerond worden".



Bij de fietsinvesteringen ligt de focus vooral op 80 nieuwe fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van 'missing links'. Weyts wil binnenkort met een groot fietsinvesteringsplan komen. Dat plan moet de fietsinvesteringen van de volgende jaren omvatten.