Man overgiet treinreiziger met ammoniak en slaat op de vlucht in Dendermonde

Koen Baten

14/02/17 - 07u28 Bron: eigen berichtgeving

Aan het station van Dendermonde heeft deze ochtend een man een treinreiziger overgoten met ammoniak. De man kwam binnen met een pet en kap op, stapte op de man af en begon te roepen. Bij een strubbeling die erop volgde, kreeg het slachtoffer een volle fles ammoniak over zich heen.

Het incident gebeurde vanmorgen aan het treinstation van Dendermonde. Het ging om een vechtpartij tussen twee personen, zegt de burgemeester. Eén van hen kreeg ammoniak over zich en hij moest ter plaatse verzorgd worden. De verdachte is momenteel spoorloos.



"De situatie aan het station is onder controle", zegt Buyse. "Het slachtoffer moest niet naar het ziekenhuis en kon al ondervraagd worden. Naar de dader wordt nu gezocht door onze lokale politie, onder toezicht van het parket. Er is geen enkele dreiging aan het station en iedereen kan naar het station komen."



Veel onduidelijkheden

Volgens NMBS-woordvoerder zijn er camerabeelden, maar zijn de omstandigheden van het incident nog niet duidelijk. "Volgens onze informatie kreeg een reiziger een substantie in het gezicht en probeerde de dader dat ook nog bij twee andere personen. De brandweer en de politie zijn ter plaatse gekomen." De lokale politie van Dendermonde is momenteel niet bereikbaar voor de meer informatie. Volgens bepaalde media probeerde de verdachte het station in brand te steken, maar dat klopt niet volgens de burgemeester van Dendermonde.



De Dendermondse afdeling van het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat het om een "geïsoleerd geval tussen twee personen" ging. "Het slachtoffer raakte lichtgewond en kon ter plaatse verzorgd worden. Het onderzoek loopt volop. Ik kan nog niet bevestigen dat er een verdachte zou opgepakt zijn", zegt woordvoerster Katrien Borms.