Valentijn met een vleugje lente

Ook vandaag, Valentijndag, wordt het zonnig met in de loop van de namiddag enkele wolkenvelden langs de Franse grens. De zachte maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal 12 of 13 graden in het centrum. De wind waait eerst matig in Laag- en Midden-België en nog af en toe vrij krachtig in Hoog-België, uit oostzuidoost. Later wordt hij matig op het reliëf en zwak tot matig in de andere streken uit zuidoost. Dat meldt het KMI.