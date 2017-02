"Geen doorbraak binnen de week? Dan kan het járen duren"

JOSÉ MASSCHELIN

14/02/17 - 05u01

Twee hartjes in het zand bij de vindplaats van het lichaam van Sofie Muylle. © Mathias Mariën.

"Als je een moord niet binnen de week kan oplossen, weet je niet voor hoelang je vertrokken bent", zegt een ervaren misdaadspeurder. "Het kan weken, maanden of zelfs jaren duren - maar je mag de moed nooit opgeven." Er is dus nog hoop voor de rechercheurs die zich nu al dagenlang het hoofd breken over vier onopgeloste moorden in Vlaanderen.

Sofie Muylle (27) uit Ardooie werd op 22 januari dood aangetroffen onder een terras op het strand in Knokke. Hoewel het gerecht alle zeilen bijzette, is de moordenaar nog steeds niet gevonden. Carmen Garcia Ortega (35) uit Komen werd op 10 januari met 12 messteken vermoord na haar wekelijkse avondles Spaans. De dader loopt nog vrij rond. Ook de dood van Anne Collaer (47) uit Leuven, moeder van acht kinderen, blijft voorlopig een mysterie. Over het verbrande en verminkte vrouwenlichaam dat op 31 december in het West-Vlaamse Geluwe werd gevonden, is al helemaal niets bekend.



In ons land worden jaarlijks tussen de 150 en 180 doodslagen en moorden geregistreerd. Omdat ze de statistieken niet op orde krijgen, weten de parketten-generaal niet precies hoeveel moorden er opgelost worden en hoeveel er onopgehelderd blijven, zo bleek ruim een jaar geleden nog uit het antwoord op een parlementaire vraag. "Algemeen wordt aangenomen dat bij drie op de vier levensdelicten de dader ook effectief ontmaskerd wordt", zegt een gerechtsbron.