"Rode lichten schrappen = veiliger verkeer"

MARC UYTTENHOVE

14/02/17 - 05u00

© Baert Marc.

Frankrijk wil op 30.000 van zijn kruispunten de verkeerslichten weg, "om het verkeer vlotter te doen verlopen". Touring en VAB willen dat België volgt, het BIVV en Wegen & Verkeer zijn minder enthousiast. "Zo wordt de zwakke weggebruiker nog zwakker."

Steeds meer Franse steden hebben de oorlog verklaard aan de wildgroei van verkeerslichten. Ze zouden het verkeer nodeloos vertragen, te veel ongevallen veroorzaken, automobilisten nerveus maken en voor te veel uitstoot van CO2 zorgen. In Nantes en Rouen is de operatie 'weg met de verkeerslichten' al in volle gang. Bordeaux wil het aantal kruispunten met verkeerslichten halveren tot 300, terwijl er in Abbeville, een klein maar druk stadje aan de Somme, nog welgeteld één verkeerslicht zal overblijven. "Dagelijks denderen hier 64.000 voertuigen door het centrum", zegt de burgemeester. "Van 's morgens tot 's avonds stonden hier files van honderden meters lang. Vandaag zijn die zo goed als weg sinds we de lichten hebben weggenomen en de kruispunten vervingen door rotondes. Bovendien is de veiligheid van de zwakke weggebruikers verbeterd."