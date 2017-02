Gebouw in Maasmechelen in lichterlaaie

Marco Mariotti

Bron: Eigen berichtgeving

Aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen woedt een zware brand. Buurtbewoners merkten op hoe de vlammen door het dak van een gebouw schoten. Het brandweerkorps van Maasmechelen snelde ter plaatse met man en macht, maar het pand stond al in lichterlaaie.



Omdat er gevreesd werd voor mogelijk ontploffingsgevaar door de aanwezigheid van gasflessen werd de straat meteen afgesloten. De brandweer probeert momenteel de brand te blussen en vooral te verhinderen dat de vlammen op het aanpalende huis overslaat.



Niemand raakte gewond. Het pand zou niet bewoond zijn en dient meer als werkplaats. De volledig inboedel -waaronder enkele voertuigen- ging in de vlammen op.