Les in vreemde taal motiveert leerling

13/02/17

Scholieren die vakken als wiskunde of aardrijkskunde in het Engels of Frans volgen, zijn gemotiveerder voor die vakken. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het systeem. Sinds 2014 mogen middelbare scholen algemene vakken in een andere taal aanbieden. In Vlaanderen bieden 61 middelbare scholen een algemeen vak als wiskunde of aardrijkskunde aan in het Engels of het Frans, en met succes. Uit een evaluatie blijkt dat leerlingen hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen in het spreken van de vreemde taal. De school moet de les nog steeds in het Nederlands aanbieden, maar wie een extra les Engels of Frans wil, kan daar voor kiezen. Zo kiezen leerlingen voor een vak in een taal waar ze niet zo goed in zijn, als extra oefening. "Ik ben niet zo goed in Engels", vertelt Jannes De Beukeleir. "Dit helpt mij omdat we met de taal bezig zijn." Het lesgeven in een andere taal heeft veel voordelen, maar bezorgt de leerkracht ook een hoop extra werk. Zo moeten ze zelf de cursussen vertalen en tijdens de les waken over het taalniveau van de leerlingen. "Je hebt als leerkracht een dubbele taak", vertelt leerkracht Koen Van Overtvelt. "Je bent vakleerkracht maar die taalvaardigheden moeten ook worden bekeken. Ik ben dus ook een beetje leerkracht Engels."