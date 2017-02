Shashia gewurgd, dan naakt begraven

Door: redactie

14/02/17 - 05u03

© Tim Van Der Zeypen.

John V.D.B., de moordenaar van Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg, heeft de jonge vrouw gewurgd. Dat blijkt uit bronnen dicht bij het onderzoek. Mogelijk is de moord gepleegd met een seksueel motief.

De 25-jarige Antwerpenaar zal vandaag voor de raadkamer in Antwerpen verschijnen. Die moet oordelen over zijn verdere aanhouding. Het parket had gisteren het resultaat van de autopsie bekendgemaakt. "Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Dat staat nu vast", zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. Daar bestond ook geen twijfel over. Nieuwe verklaringen heeft verdachte John V.D.B. intussen niet meer afgelegd.



Pokémon

Wat zeker is: hij had met Shashia via Facebook afgesproken om Pokémon-beeldjes te ruilen. Shashia reisde vorige week dinsdag daarom speciaal met de trein van Heist-op-den-Berg naar Antwerpen. Daar wachtte John V.D.B. haar op en samen zijn ze naar zijn huis in de Van Stralenstraat gewandeld, een halve kilometer verderop. Aanvankelijk had de twintiger dat nog ontkend. Eens in de flat, had Shashia niets meer van zich laten horen. Omdat haar ouders haar ook niet meer konden bereiken, alarmeerden ze dinsdag de politie.



Wat er zich exact in het huis heeft afgespeeld, proberen de speurders intussen te reconstrueren.



Bloedsporen

De speurders vielen donderdag binnen in het gelijkvloerse appartement van V.D.B. Ze vonden verschillende bloedsporen. 's Avonds laat werd het naakte lichaam van Shashia in de binnentuin gevonden. Alles lijkt erop dat de jonge vrouw die dinsdagmiddag al gewurgd en dan begraven werd. Mogelijk is er tussen de twee seksueel contact geweest, maar dat zal verder onderzoek moeten bevestigen. Na de feiten ging John V.D.B. nog werken bij McDonald's in Burcht met zijn hand in het verband. Tegen familie loog hij dat hij zijn hand verbrand had op het werk, op het werk loog hij dat hij tegen een muur had geslagen. Meer dan waarschijnlijk heeft hij die verwonding tijdens het graven opgelopen.