Luc Decrick voorgedragen als nieuwe burgemeester Pepingen

14/02/17 - 00u36 Bron: Belga

Luc Decrick wordt de nieuwe burgemeester van Pepingen. © Mozkito.

Schepen Luc Decrick (CD&V) is door de nieuwe meerderheid van CD&V -sp.a en onafhankelijk schepen Peter Lacres voorgedragen als nieuwe burgemeester van Pepingen. André De Roubaix, voormalig burgemeester en fractieleider, koos ervoor een stap opzij te zetten, klinkt het.

In de gemeenteraad van Pepingen vormen CD&V en sp.a samen met Peter Lacres de nieuwe meerderheid sinds die laatste de N-VA verliet om als onafhankelijke schepen te zetelen. Deze overstap zorgde voor een lange periode van bestuurlijke instabiliteit in de Vlaams-Brabantse gemeente. Tot drie keer toe werd geprobeerd om de gemeente onbestuurbaar te verklaren. Eind vorige week verwierp de Raad van State dan toch het beroep van huidig burgemeester Eddy Timmermans (LVB) die wou verhinderen dat de nieuwe meerderheid een nieuwe college kan vormen.



Gemeenteraad

Gisterenavond werd Luc Decrick voorgedragen als nieuwe burgemeester. De voorbije twee legislaturen was Decrick eerst zes jaar OCMW-voorzitter en daarna zes jaar schepen. Deze legislatuur zetelde hij eerst in de OCMW-raad en keerde pas in oktober vorig jaar terug in de gemeenteraad.



De andere schepenfuncties worden ingevuld door Peter Lacres, Peter Van Cutsem en Suzanne De Cort. Deze laatste is voorzitter van CD&V-Pepingen en zal pas volgende gemeenteraad haar intrede doen in de gemeenteraad in opvolging van Joachim Agneessens.



Prioritair werk

De nieuwe meerderheid wil tijdens de resterende periode van deze legislatuur prioritair werk maken van de het terugschroeven van de belastingverhoging die LVB-N-VA in 2012 doorvoerde, het project De Zagerij activeren teneinde hier de kinderopvang en een toekomstgerichte bibliotheek te kunnen huisvesten en tot slot het fietspad Pepingen-Bogaarden realiseren.



Door toedoen van de nieuwe meerderheid werd de afgelopen maanden geen enkele beslissing meer genomen in de gemeenteraad van Pepingen.