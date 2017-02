Antieke paardenmolen van Kortrijkse basisschool krijgt make-over

Door: redactie

Kortrijk De paardjesmolen die al sinds 1905 op de speelplaats van basisschool 't Fort prijkt in Kortrijk, wordt hersteld. Sinds 2003 kreeg de molen het label van 'beschermd monument' van Erfgoed Vlaanderen, en daardoor komt de molen in aanmerking voor een gesubsidieerde restauratie.

De werken om de paardenmolen in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen, kosten 90.000 euro. 20.000 euro daarvan moest de school zelf bijeen zien te krijgen, en daar hebben ze nu een vrijgevige sponsor voor gevonden.



"Alle kinderen die hier voor 1993 op school zaten, hebben nog rondjes gemaakt op deze molen", zegt directrice Christine Desmet. "Deze molen is dus een deel van de geschiedenis van onze school."



De paardenmolen zal in mei feestelijk terug in gebruik genomen worden.