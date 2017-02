Man zwaargewond na botsing met tram in Borgerhout

Door: redactie

13/02/17 - 21u45 Bron: Belga

© Marc De Roeck.

In het Antwerpse district Borgerhout is vanavond een man zwaargewond geraakt toen hij op de Turnhoutsebaan met zijn wagen in aanrijding kwam met een tram. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De man moest plots uitwijken voor een fietser en merkte niet op dat er op dat moment ook een tram langsreed.