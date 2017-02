België bij minst transparante landen in strijd tegen IS

Door: redactie

Belgische F16's, hier in formatie met F16's van de Nederlandse luchtmacht.

België is een van de landen die het minst transparant zijn over hun militaire campagnes in Irak en Syrië. Dat blijkt vandaag uit een nieuw rapport van de Britse ngo Airwars. Binnen de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS), die wordt geleid door de Verenigde Staten, doen enkel Jordanië en Nederland het slechter.

"Door het gebrek aan publieke informatie over Belgische operaties, is het momenteel onmogelijk om na te gaan of de Belgische luchtmacht verantwoordelijk is voor burgerdoden in de twee landen", zegt Airways in het rapport dat vandaag werd voorgesteld in Brussel. "België bevindt zich onderaan de tabel wat betreft transparantie, enkel Jordanië en Nederland doen het slechter. Saoedi-Arabië en Turkije geven bijvoorbeeld meer informatie vrij dan België."



Airways benadrukt wel dat er bij alle dertien coalitieleden "systematische lacunes" zijn wat betreft de evaluatie van mogelijke burgerslachtoffers na bombardementen. Daarnaast klaagt de ngo ook de manier aan waarop die evaluaties gebeuren: die zijn "ondoorzichtig" en gebeuren niet bij iedereen op dezelfde manier. Van alle landen hebben overigens enkel de VS toegegeven in de afgelopen drie jaar burgerslachtoffers gemaakt te hebben.



In een reactie laat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) weten akte te hebben genomen van het rapport. "Wij zijn transparant wanneer we het moeten zijn: in de Kamer. Terwijl ik minister van Defensie was, heb ik minstens één keer per maand verklaringen over onze operaties afgelegd."