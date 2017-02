Bart Somers verkozen tot beste burgemeester ter wereld

Wannes Vansina

13/02/17 - 19u21 Bron: eigen berichtgeving

Bart Somers tijdens de voorstelling van zijn boek 'Samen Leven. Een hoopvolle strategie tegen IS.' © belga.

World Mayor Prize De City Mayors Foundation heeft Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) verkozen tot de beste burgemeester van de wereld. Hij is de eerste Belg die deze eer te beurt valt.

De integratie van immigranten en de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in de gemeenschap. Dat vormde het thema van de '2016 World Mayor Prize'. "Sinds hij burgemeester werd in 2001, heeft hij de eerder verwaarloosde stad getransformeerd in een van de meest begeerde plaatsen in België. In dezelfde periode werd Mechelen een rolmodel voor integratie. Inwoners van Noord-Afrikaanse origine, die 20 procent uitmaken van de bevolking, worden erkend en zien zichzelf als volwaardige inwoners van Mechelen. Burgemeester Somers benadrukt trots dat geen van de jonge moslims zijn stad verlieten om te gaan vechten in Syrië en Irak", motiveert de City Mayors Foundation de keuze.



Somers is erg blij met de erkenning, maar relativeert meteen ook. Zijn recept: "De veiligheid van de mensen ernstig nemen, de gettovorming tegengaan en iedereen als volwaardige burgers van de stad beschouwen. Het is de toekomst die telt, niet de afkomst."



138 nationaliteiten

Somers ziet de titel niet als een persoonlijke prestatie, maar draagt hem op aan "alle Mechelelaars die er de voorbije jaren voor gezorgd hebben dat we elkaar niet hebben losgelaten, dat we met onze 138 nationaliteiten de boel toch bijeen houden". Somers gaat de burgemeesters van Mahr (Duitsland) en Athene (Griekenland) vooraf. Twee jaar geleden eindigde de Gentse burgemeester Daniël Termont al eens tweede in de World Mayor Prize.