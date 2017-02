Inwoners Limburgse fusiegemeente kiezen zelf nieuwe gemeentenaam

Door: redactie

De inwoners van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, twee Limburgse gemeenten die binnenkort gaan fuseren, kiezen zelf de naam van de nieuwe gemeente. Een jury kiest eind maart een top drie uit alle ingezonden namen, dat melden de gemeenten in een persbericht.

De inwoners van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek stuurden massaal hun voorstellen voor de nieuwe gemeentenaam in. "720 voorstellen werden er ingestuurd, goed voor een vierhonderdtal verschillende namen", zegt Benny Spreeuwers (CD&V), burgemeester van Opglabbeek. "De zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam leeft bij onze inwoners en blijkbaar in heel Vlaanderen, want we ontvingen ook voorstellen uit bijvoorbeeld Ieper, Veurne en Malle."



Vandaag was de laatste dag om voorstellen voor de nieuwe gemeentenaam in te dienen. Daarna worden de drie beste namen uit de lange lijst geselecteerd. "We zijn nog op zoek naar inwoners die daarover hun zegje willen doen", aldus Lode Ceyssens (CD&V), burgemeester van Meeuwen-Gruitrode. "Einde maart verzamelen we met 47 inwoners: 1 per 500 inwoners van de nieuwe fusiegemeente."



Vanaf dan zijn de verkiezingen geopend. Iedereen die op 1 januari 2017 in Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek woonde en minimum 12 jaar oud was, kan dan op één van de drie voorgestelde namen stemmen. "Stemmen kan online via www.fusiemgo.be, maar ook in de gemeentehuizen, in de bibliotheken of via stemformulieren in de infobladen", aldus Spreeuwers. Elke inwoner kan slechts één keer stemmen. Het rijksregisternummer geldt daarbij als controlemiddel.



Midden mei wordt de nieuwe gemeentenaam bekendgemaakt.