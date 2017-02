Audit bezwarend voor ex-topman 'verwijderingen' en huidig adviseur Francken

Door: redactie

De audit die de Algemene Inspectie (AIG) in 2006 uitvoerde naar de dienst verwijderingen van de luchthavenpolitie bevat een lijst bezwarende elementen tegen hoofdcommissaris Bruno Franckx, op dit moment adviseur van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Dat blijkt uit nieuwe details uit de audit die morgen te lezen staan in weekblad HUMO. Er is onder meer sprake van Congolese vrouwen die "zonder enige nadere controle" België werden binnengelaten.

Drie weken geleden lekte een audit van de AIG uit 2016 uit die een graaicultuur aan het licht bracht bij de dienst, althans bij een deel ervan. Een dag later lekte ook het bestaan van een tweede audit, een uit 2006, die aantoonde dat de problemen al veel langer bestonden. In de nasleep ervan klonk het in verschillende media dat leidinggevenden al die tijd de ogen zouden gesloten hebben.



Nieuwe details uit de eerste audit werpen daar een nieuw licht op. Zo schrijft HUMO dat niet Franckx, maar een harde kern syndicalisten er de feitelijke macht in handen had. Het weekblad heeft het daarnaast over een drankprobleem bij de top en escortes die als alibi dienden voor exotische feestjes. De zwaarste aantijging, nog volgens HUMO, is een mogelijk geval van mensenhandel. Twee Congolese vrouwen werden overgevlogen naar België en "zonder enige nadere controle ons land binnengelaten".



Franckx weigerde commentaar aan HUMO. Gery Carpentier, destijds Franckx' rechterhand en nu eveneens actief als adviseur op het kabinet-Francken, deed dat wel. Carpentier, naar wie ook verwezen zou worden in de audit, ontkent een drankprobleem en zegt nooit iets van exotische feestjes gezien te hebben. Wat de aantijgingen van mogelijke mensenhandel betreft, zegt hij dat het om twee Congolese vrouwen ging die op vraag van de topman van de Congolese migratie werden overgebracht met het oog op medische verzorging in België. Volgens hem gebeurde er wel degelijk controle. Ook zou toenmalig minister van Defensie André Flahaut toestemming hebben gegeven.