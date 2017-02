Lading slachtafval verspert drie rijstroken op E17 in Zwijndrecht

Door: redactie

Op de E17 Gent-Antwerpen zijn drie van de vier rijstroken versperd ter hoogte van Zwijndrecht, door een vrachtwagen die er een lading slachtafval is verloren. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat vreest voor een zware avondspits.



De brandweer was snel ter plaatse, maar heeft alle moeite van de wereld om het vettige goedje van het wegdek te verwijderen. Er is extra materieel zoals een hogedrukreiniger ter plaatse geroepen om alles weer proper te krijgen.



Door het incident staat er omstreeks 15.45 uur al een file vanaf Haasdonk, met wachttijden die oplopen tot een uur. Het Verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand van Gent naar Hasselt om te rijden via Brussel.