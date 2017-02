Hardhandige portier dancing Lagoa krijgt 30 maanden cel

Lieven Samyn

13/02/17 - 10u23 Bron: Eigen berichtgeving

De boomlange portier van dancing Lagoa werd veroordeeld tot 30 maanden cel. © Lieven Samyn.

Menen De 45-jarige Nederlandse portier van dancing Lagoa in Menen, die op 28 augustus een discotheekbezoeker in coma sloeg, is vandaag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan één jaar effectief. De rechter laakte het feit dat de gevechtssporter en kooivechter met zijn 2,09 meter en 125 kilogram zijn fysieke overwicht op schaamteloze wijze misbruikte.

Op 28 augustus trok een 28-jarige man uit Affligem samen met enkele vrienden van het festival Kamping Kitsch in Aalbeke (Kortrijk) nog naar een afterparty in de Menense dancing. Hun kledij was niet aangepast aan het discotheekbezoek, maar dat leek aanvankelijk geen probleem. Plots kreeg het gezelschap het toch aan de stok met de portier, die een opmerking maakte over de teenslippers van één van de vrienden van het slachtoffer.

Zelf probeerde het slachtoffer wat te bemiddelen maar plots kreeg hij een stevige vuistslag in het gezicht waardoor hij enkele meters lager van een trap viel en voor dood bleef liggen.



Bloed sijpelde meteen uit oren en neus maar de Nederlander sleepte samen met een tweede portier het slachtoffer gewoon naar buiten en liet hem achter. Hij lag tien dagen in coma en liep een kaakbreuk, een scheur in de schedel, een schouderfractuur en zware hersenbloeding op.



De portier bekende een slag te hebben uitgedeeld maar hield vol dat het geen vuistslag in het gezicht was. Dat hij Pieter niet hielp toen hij op de grond lag, ontkende hij. Hij zit al zo'n zes maanden in voorhechtenis. Een deskundige moet de precieze schade van het slachtoffer vaststellen. (LSI)